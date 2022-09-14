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ارتفع سعر صرف الدولار، 3 قروش في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2022، حيث تحرك سعر الصرف في البنك الأهلي المصري من 19.31 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع، إلى 19.34 جنيه للشراء و19.40 جنيه لسعر البيع.

وارتفع سعر صرف الدولار في تعاملات البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 19.36 جنيه للشراء، 19.42 جنيه لسعر البيع.

في تعاملات البنك العربي الأفريقي ارتفع سعر صرف الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم إلى أن وصل إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه لسعر البيع.

وزاد سعر الصرف في بنك إسكندرية مسجلا 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه لسعر البيع، مقارنة بـ 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.