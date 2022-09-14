الفلبين تستأنف إرسال العمال المهاجرين إلى السعودية

قالت وزيرة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين، سوزان أوبل، في رسالة عبر الهاتف المحمول اليوم الأربعاء إن بلادها ستلغي وقف إرسال العمال إلى السعودية، بحلول نوفمبر المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت قد أوقفت في عهد الإدارة السابقة العام الماضي إرسال العمال إلى السعودية وهي أبرز المقاصد للعمال المهاجرين.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في خطابه أمام الكونجرس الفلبيني في يوليو الماضي إن حكومته تجري محادثات مع مسؤولين سعوديين، بشأن الأجور المناسبة ومعاملة العمال الفلبينيين.

وسيتم استئناف عمليات الانتشار، بعد أن توصلت الدولتان إلى إجماع في الرأي حول الإصلاحات العمالية، طبقا لما ذكرته صحيفة "انكوايرر" اليومية الفلبينية.