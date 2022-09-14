انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بأطفيح

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية في الجيزة، من انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بمنطقة أطفيح، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب في مياه نهر النيل بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين غرق شاب "م. خ"، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.