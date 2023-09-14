رئيس وزراء فيتنام يلتقي مع رئيس مجلس الدولة الصيني بعد زيارة بايدن إلى هانوي

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، أثناء حضوره معرض الصين-آسيان، وقمة الصين-آسيان للأعمال والاستثمار، في سبتمبر الحالي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن اللقاء سيكون يومي السبت والاحد المقبلين، في ناننينج بمقاطعة قوانجشي، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، فام تو هانج في مؤتمر صحفي عُقد في هانوي.

ومن المقرر أن يترأس تشينه في 17 من سبتمبر، وفدا سيتوجه إلى الولايات المتحدة، في رحلة "مهمة"، لتعزيز أوجه التعاون الجديد بين الولايات المتحدة وفيتنام بعد زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن، إلى هانوي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما سيحضر تشينه اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.