إسرائيل تعلن عن لقاء بين نتنياهو وبايدن الأسبوع المقبل

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف المكتب في بيان أنه من المقرر أن يلتقي أيضا بالمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك، يول وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة.

كان البيت الأبيض، قد أعلن قبل يومين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي كلمته أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء المقبل.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان على موقعه الإلكتروني أن بايدن سيسافر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وتابع: "كما سيلتقي مع قادة العالم لمناقشة التعاون في التصدي للتهديدات على السلام والأمن الدوليين، وتحقيق الازدهار العالمي، وحماية حقوق الإنسان".

ولم يحدد البيت الأبيض أي القادة الذين سيلتقيهم بايدن هذا العام.

ويسود توتر في العلاقة بين بايدن ونتنياهو منذ العام الماضي، حيث انتقد بايدن التعديلات القضائية التي تدفعها حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة.