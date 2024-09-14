إعلام إسرائيلي: صواريخ من لبنان تستهدف مناطق متفرقة بالجليل الأعلى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن دفعة صاروخية من لبنان استهدفت عددا كبيرا من مناطق غير مخلاة من السكان بالجليل الأعلى.

كما أوردت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن صواريخ أطلقت تجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل شمالي الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 15 بلدة في الجليل الأعلى وصفد وجنوب بحيرة طبريا.

وأفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن نحو 20 صاروخا أطلقوا صباح اليوم، على منطقة صفد من جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مقر الفيلق الشمالي وقاعدة فرقة الجليل الإسرائيليين في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وأضاف حزب الله، أن عناصره دمروا دبابة ميركافا على الطريق بين رويسات العلم وزبدين بصاروخ موجه بعد إصابتها بشكل مباشر.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.