السجن المؤبد للمتهم بإحراق ورشة نجارة في العاشر من رمضان

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 2373 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2024، بمعاقبة منجد بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإشعال النيران في ورشة نجار بسبب خلافات مالية بينهما.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بإشعال النيران في ورشة نجارة خاصة بالمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.

وتبين من أمر الإحالة، أن المتهم وضع النار عمدا بالمحل الخاص بالمجني عليه، بأن سكب مادة معجلة للاشتعال من أسفل الباب الخاص بالمحل وأضرم فيها النيران فنشب الحريق محدثا التلفيات المبينة وصفا بتقرير الأدلة الجنائية، وأتلف عمدا الأموال المنقولة المبينة وصفا وقيمة خاصة بالمجني عليه، وذلك على إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيق.