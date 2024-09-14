الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب في المنطقة الجنوبية

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت اليوم السبت، محاولتي تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسئوليتها بواسطة أشخاص وطائرة مسيرة.

وبحسب وكالة «عمون»، أوضح المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على عدد من المهربين مما أدى إلى تراجعهم وبعد عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

كما أحبطت المنطقة على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)، وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد التحري والمتابعة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتبين أنها تحمل مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب كافة وبالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.