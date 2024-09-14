أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد الفصل في الطعون.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، قال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إن «المرشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه تعلن المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لعهدة ثانية».

ولفت إلى أن «عبد المجيد تبون، حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفًا و291 صوتًا، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات».

كما هنأ رئيس المحكمة الدستورية الشعب الجزائري على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، متوجهًا إلى رئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه، وتمنى له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه.