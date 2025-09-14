4 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام نازحين غرب مدينة غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وفا بأن الغارات استهدفت خياما تؤوي نازحين داخل ملعب فلسطين في حي الرمال، غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم أطفال، إضافة لاشتعال النيران في الخيام.

ويواصل الاحتلال قصفه على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وتفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية باستخدام "الروبوتات" المفخخة، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

وفي السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 64,803 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164,264 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.