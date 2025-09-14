كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) سيفي غريب بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد نحو أسبوعين من إنهاء مهام الوزير الأول السابق نذير العرباوي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن تبون استقبل سيفي غريب، الأحد، ونصّبه رسمياً في منصب الوزير الأول، بعدما عيّنه بالنيابة بعد إقالة العرباوي في 28 أغسطس الماضي، بحسي وكالة الانباء الجزائرية.

ولم تكشف الرئاسة الجزائرية أسباب إقالة العرباوي، الذي كان تبون قد عينه في نوفمبر 2023 رئيساً للحكومة خلفاً لأيمن عبد الرحمن، الذي أنهيت مهامه.

ويعتبر سيفي رابع رئيس للحكومة الجزائرية منذ انتخاب تبون رئيساً للجمهورية في ديسمبر 2019.

وقبل توليه هذا المنصب، شغل سيفي غريب حقيبة الصناعة في آخر تعديل حكومي جرى في نهاية شهر نوفمبر الماضي. كما سبق له أن شغل منصب المدير العام لـ"الجامعة الصناعية" التابعة لوزارة الصناعة.

ويبلغ سيفي غريب 52 عاماً، وحاصل على شهادات عليا في الهندسة الصناعية والاقتصاد الصناعي، إلى جانب تقلده مناصب إدارية وحكومية عدة قبل تعيينه وزيراً للصناعة.