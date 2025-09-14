اتحاد المزارعين الفرنسي يدعو إلى احتجاج في 26 سبتمبر ضد اتفاق ميركوسور

دعا رئيس أكبر اتحاد للمزارعين في فرنسا إلى إظهار تضامن وطني واسع ضد الاتفاقات الدولية التي يقول إنها تقوّض سيادة البلاد الغذائية.

وقال أرنو روسو، رئيس اتحاد المزارعين الوطنيين، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد: "لقد قررنا تنظيم يوم كبير للتحرك في 26 سبتمبر، في جميع المناطق، ضد اتفاق السوق المشتركة الجنوبية لدول أمريكا اللاتينية "ميركوسور"، والرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتدفق الواردات الدولية التي لا تحترم معاييرنا، مثل البيض الأوكراني"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت هذا الشهر النص النهائي لاتفاق التجارة الحرة الذي طال انتظاره مع تكتل ميركوسور، والذي يقول اتحاد المزارعين إنه لايحمي المنتجين الزراعيين الأوروبيين من الواردات الأرخص.

وتسابق الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات تجارية مع دول حول العالم من أجل تنويع مصادره بعيدا عن الولايات المتحدة التي تتجه نحو مزيد من السياسات الحمائية.

كما دعت النقابات العمالية إلى اضرابات ومظاهرات في 18 سبتمبر.