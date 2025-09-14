محافظ سوهاج: المنظومة الصحية بالمحافظة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة بنهاية العام

قال اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إن محافظات الصعيد ومن بينها سوهاج شهدت «نقلة نوعية»، مشيرا إلى تخصيص 66 مليار جنيه لبرنامج «حياة كريمة» داخل المحافظة، بينها 35 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن سوهاج بصدد الانتهاء من 8 صروح طبية موزعة على مراكز ساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام وطما والعسيرات والمنشأة والمراغة، مؤكدا أنها ستنقل المنظومة الصحية بالمحافظة نقلة «غير مسبوقة» بنهاية العام.

ولفت إلى ارتفاع تغطية مياه الشرب النقية من 13% قبل 2014 إلى تغطية 100% لجميع الكتل السكنية اليوم، فيما ارتفعت نسبة خدمة الصرف الصحي من 10% إلى 35% عبر إنشاء المحطات الجديدة.

وأعلن عن استكمال ترفيق منطقتي غرب جرجا وغرب طهطا لتعمل بكامل طاقتها بنهاية العام، بهدف توفير فرص عمل، وقدرات تصديرية وتعزيز تنافسية سوهاج بين محافظات الصعيد.

وكشف عن إنشاء مصنع لتجفيف البصل في حي الكوثر بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، بتكلفة تقارب 145 مليون جنيه، مع إنجاز نحو 25% من الأعمال حتى الآن.

