قوات أمن الحدود الهندية تنقذ 10 بنجلاديشيين من الغرق على الحدود الدولية في البنغال الغربية

قال مسؤولون اليوم الأحد إن أفراد قوة أمن الحدود الهندية أنقذوا 10 مواطنين بنجلاديشيين، بينهم رضيع، كانوا يتعرضون للغرق في نهر الجانج على امتداد الحدود الدولية بين البلدين في منطقة مرشد آباد بولاية البنغال الغربية.

ووقع الحادث مساء السبت، عندما لاحظ جنود الكتيبة 71 التابعة لقوة أمن الحدود الأشخاص الذين كانوا يواجهون محنة بالقرب من نقطة حدود خاندوا، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وضمت المجموعة رضيعا / 30 يوما/ وطفلين وثلاث نساء، وجميعهم جرى إنقاذهم بعد انقلاب قاربهم في النهر. وقال المسؤولون إن قوة أمن الحدود أطلقت عملية إنقاذ باستخدام زورق سريع للوصول إليهم.