سنغافورة: نقل شخصين للمستشفى إثر حريق في شقة سكنية بمنطقة باسير ريس

نقل شخصان إلى المستشفى مصابين باختناق جراء استنشاق الدخان، إثر اندلاع حريق في غرفة نوم بشقة سكنية تتبع مجلس الإسكان والتنمية في منطقة باسير ريس التي تقع في المنطقة الشرقية من سنغافورة اليوم الأحد.

وقالت قوة الدفاع المدني في سنغافورة إنها تلقت بلاغاً بالحادث في المبنى رقم 722 بشارع باسير ريس 72 في نحو الساعة 7:30 صباحاً، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من إخلاء الشقة الواقعة في الطابق الثامن قبل وصول قوات الدفاع المدني، بينما قامت الشرطة وقوة الدفاع المدني بإجلاء نحو 20 شخصا آخرين من المبنى كإجراء احترازي.

وأوضحت قوة الدفاع المدني أن الحريق، الذي اقتصر على غرفة نوم داخل الشقة، جرى إخماده باستخدام ضخ المياه، مشيرة إلى نقل شخصين إلى مستشفى سنغافورة العام لتلقي العلاج إثر استنشاق الدخان.