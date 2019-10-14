حملات تموينية لضبط المخالفين من بائعي المحلات التجارية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة بإشراف المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين، بحملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين، بالبحيرة وبإشتراك مديرية الطب البيطري عن ضبط 7 مخابز تستخدم الكارت الذهبي في ضرب كميات وهمية من الخبز المدعم أكثر من عدد خطابات الخبز المرسلة لها بـ22000 رغيف، بما يعادل أكثر من 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم.

وتم ضبط عدد 4 محلات بمجمع الكليات بدمنهور تبيع السجاير بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بمحاولة الشراء، وضبط عدد 6 محلات جزارة تعرض لحوما بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعليها أختام مزورة وغير صالحة للستخدام الآدمي.

كما تم ضبط عدد 200 قرص طسيلفوس" حفظ الغلال المستورد السام جدا والمجهول المصدر، والمحظور تداوله لخطورته بمحل مبيدات زراعية.