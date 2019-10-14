 ريال مدريد يحافظ على صدارة ليجا السلة بهزيمة مونتاكيت مونتاكيت - بوابة الشروق
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ريال مدريد يحافظ على صدارة ليجا السلة بهزيمة مونتاكيت مونتاكيت

الشروق
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:00 ص

بعد فوز سان بابلو بورغوس في هذه الجولة، كان ريال مدريد بحاجة لانتصار لمواصلة تصدره لدوري كرة السلة الإسباني، وهذا ما نجح في فعله بالفوز بنتيجة 89/64 على مونتاكيت مونتاكيت.

ولم يمنح البلانكوس أي خيار لمونتاكيت فوينلابرادا وحققوا فوزهم الرابع على التوالي في هذه المسابقة، والثامن على التوالي في مستهل الموسم الذي لم يسجلوا فيه أي هزيمة.

وحقق ريال مدريد انتصاره على الرغم من غياب كامبازو وتايلور وتومبكينز وصلاح الماجري، حيث نجح ديك في تحقيق (12 نقطة و23 نقطة تقييم)، فيما حقق تافاريس (8 و12 ريباوند و19) وكارول (15 نقطة و4 رميات ثلاثية)، ومع تسجيل 12 لاعبًا النقاط.

وأجرى لاسو تبديلات كثيرة في الفريق بعد الانتصار على مكابي قبل يومين، وفي غياب كامبازو، تولى لابروفيتولا إدارة الفريق لكن الثنائي تافاريس-غاروبا هو من تولى مهمة توسيع الفارق مع 12 نقطة و12 ريباوند (8 و7 لابن الرأس الأخضر؛ و 4و5 للشاب). حافظ اينغا على نبض فوينلابرادا لغاية الدقيقة السابعة، عندما سجل البلانكوس 8-0 لاختتام الربع الأول عند 22-14.


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