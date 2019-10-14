الجيش السوري يتوجه إلى مدينة الرقة وريفها الشمالي

نفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية تعرض مواقع للجيش السوري لقصف في ريف الرقة الجنوبي .

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكرها هويتها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "بدأت القوات الحكومية السورية بالتقدم باتجاه محافظة الرقة شمال شرق سورية للسيطرة على المحافظة ".

وكشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية اليوم الأحد "بدأت وحدات من الجيش السوري تتحرك من منطقة اثريا باتجاه منطقة الرصافة والطبقة في ريف الرقة الغربي على أن تصل الى مدينة الرقة وبلدة عين عيسى في ريفها الشمالي ".

ونفت المصادر "ما تم تداوله حول تعرض رتل عسكري للجيش السوري قرب بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة ".

وفي محافظة الحسكة، أكدت المصادر سيطرة القوات الحكومية على كل مواقع قسد في مدينتي الحسكة والقامشلي على ان تكمل انتشارها في كل المحافظة ".

وفي ريف حلب الشرقي أكدت المصادر أن " الجيش السوري سوف يكمل انتشاره صباح اليوم الاثنين، على أن تغادر القوات الامريكية المتواجدة في ثلاثة قواعد في مدينة منبج عند الساعة التاسعة صباح غداً الاثنين بالتوقيت المحلي، ولا صحة لما تم تداوله حول قصف طائرات التحالف الدولي للقوات الحكومية التي دخلت مناطق شمال غرب منبج ".