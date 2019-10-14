الإصابة تحرم أتلتيكو من جهود سافيتش في مباراة فالنسيا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الاثنين عن تعرض مدافعه المونتنجري ستيفان سافيتش لإصابة عضلية من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر ليتأكد غياب اللاعب عن صفوف الفريق في عدة مباريات مقبلة.

وأوضح أتلتيكو في بيان له اليوم : "ستيفان سافيتش أجرى أشعة بالموجات فوق الصوتية وكذلك أشعة الرنين المغناطيسي في مستشفى جامعة نافارا حيث أكدت الأشعة معاناته من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر".

وكان سافيتش تعرض للإصابة خلال المباراة بين منتخب بلاده مونتنجرو (الجبل الأسود) ونظيره البلغاري يوم الجمعة الماضي.

واضطر سافيتش للخروج من الملعب قبل نهاية الشوط الأول للمباراة بسبب الإصابة وتأكد غيابه عن مباريات أتلتيكو في الفترة المقبلة ومنها المباراة أمام فالنسيا يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني.