وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس للاطمئنان على سير أعمال التنسيق

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، للاطمئنان على سير أعمال التنسيق الجارية حالياً، ورافقه خلال الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة.

وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة التيسيير على الطلاب والعمل على تحقيق مبدأ العدالة وتلبية كافة رغبات الطلاب وفقاُ للقواعد المنظمة لذلك.

وشهدت الجولة التفقدية للوزير زيارة جميع المكاتب والقاعات المخصصة لإدارة مكتب التنسيق التابعة للوزارة، كما التقى خلال الزيارة الإداريين العاملين بمكتب التنسيق ومتابعة كافة الخدمات المقدمة للطلاب، وأطمئن الوزير للمنظومة الالكترونية لأعمال التنسيق والمراجعة والتي تتم حالياً، مشيداً بالمجهود المبذول بمكتب التنسيق.

كما أكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة الاهتمام بكافة التساؤلات والمشكلات التي تواجه الطلاب والمراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المستلمة من الطلاب تمهيداً لإلحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.