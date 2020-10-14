 الرئيس التونسي يقرر العفو عن 307 سجناء بمناسبة عيد الجلاء - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 8:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يقرر العفو عن 307 سجناء بمناسبة عيد الجلاء

تونس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 8:23 م

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، العفو عن 307 سجناء من المحكوم عليهم، مما يفضي إلى إطلاق سراح 136 سجينًا منهم، فيما يتمتع البقية بتقليل من مدة العقوبة؛ وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الجلاء.

ودعا الرئيس التونسي، خلال استقباله، وزير العدل محمد بوستة، وأعضاء لجنة العفو، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، إلى ضرورة معاملة جميع المساجين دون تمييز، وفق مقاييس موضوعية، مضيفًا أن العفو يقتضي أيضًا النظر في بعض الأوضاع الإنسانية.

وأكد أنه لا مجال للعفو أو الصفح عن كل من احترف الإجرام أو الإرهاب أو استولى على حق الشعب، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن القانون في حاجة إلى تطوير وأنه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا بقضاء حر ومستقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك