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رئيس الفلبين: أولوية حقن لقاح كورونا للفقراء ورجال الشرطة

مانيلا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 7:52 م

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه يريد أن يحصل الفقراء والجنود وضباط الشرطة على الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا بمجرد توفره.

وأضاف دوتيرتي في خطاب تم بثه اليوم الأربعاء: "أنا بحاجة إلى جنود ورجال شرطة أصحاء .إن لهم أهمية حيوية فعلا لأمن الدولة".

وتابع أنه سوف يتم اعطاء الأولوية للقاحات الواردة من الصين وروسيا، مضيفا أن موسكو أعربت عن نيتها إنشاء مصنع للأدوية في الفلبين.

ويتوقف مستقبل دوتيرتي السياسي عن تعافي الاقتصاد الفلبيني من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح دوتيرتي، في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن الفلبين، التي يوجد بها أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا بنحو 347000 ، لديها الأموال لشراء اللقاح.

وخفضت منطقة عاصمة البلاد حالات الإصابة النشطة بالفيروس إلى 7800 من 20000 ، في حين تمكنت مدينة سيبو من خفض عدد الحالات بعد أن منعت الحكومة المرضى من العزل المنزلي، حسبما قال رئيس فريق مكافحة الفيروسات كارليتو جالفيز في نفس الإفادة.


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