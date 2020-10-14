ولي العهد السعودي وبوتين يؤكدان التزام أوبك بلس باستقرار سوق النفط

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام "أوبك بلس" باستقرار سوق النفط العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي "استعرضا خلاله أوضاع الأسواق النفطية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها والمحافظة عليها، لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

وأضافت الوكالة أن "وجهات نظر الجانبين كانت متطابقة على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للنفط التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معاً".

واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا، في أيار/مايو وحزيران/يونيو وبمقدار 7ر7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي وبمقدار 8ر5 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/أبريل 2022.