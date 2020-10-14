محافظ سوهاج: تشغيل 56 مدرسة جديدة بتكلفة 6ر347 مليون جنيه

أكد محافظ سوهاج طارق الفقي، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 والمقرر انطلاقه يوم السبت القادم، حيث سوف تدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد 56 مدرسة بإجمالي 819 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية 347 مليون و600 ألف جنيه.

وقال محافظ سوهاج -في تصريح اليوم الأربعاء- إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والصيانة العاجلة لعدد 142 مدرسة من مدارس التعليم الفني والتعليم العام بتكلفة بلغت 83 مليون و 50 ألف جنيه.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد داخل الفصول الدراسية وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول من محيط المدارس لتوفير جو صحي مناسب حرصا على سلامة الطلاب.

وأكد ضرورة نشر التوعية الصحية بين الطلاب ووضع لافتات بالمدارس تمكن قراءتها خلال اليوم الدراسي ومتابعة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة وبذل المزيد من الجهد والعطاء للإرتقاء بالمنظومة التعليمية متمنيا عاما دراسيا سعيدا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.