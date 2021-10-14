الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 12 فلسطينيًا.

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، عمر أبو راتب، ورامز يوسف حسين الشوملي (23 عاما) من مدينة بيت ساحور، وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا لا يزال مجهول الهوية، عقب اقتحامها حي الطيرة بمدينة رام الله.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، 6 فلسطينيين من مخيم العروب، وهم عماد أبو شرار، ونجله أحمد، وآدم إبراهيم محفوظ، وأحمد رافت البدوي، وقصي خالد البدوي، وأحمد رافت الطيطي.

وفي محافظة نابلس، شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، وهم عادل قرنفلة من حي التعاون العلوي، والضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية حامد صراوي، والنقيب في جهاز الأمن الوطني مجد أبو شرار من حي المخفية.