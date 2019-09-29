السفارة الكويتية في بيروت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن.



ودعتهم وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية الكويتية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.



كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى مغادرتها، والراغبين في السفر إليها التريث أخذا بعين الاعتبار المستجدات على الساحة اللبنانية.



وحثت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة أو إن كان لديهم أي استفسار على هواتف الطوارئ.









وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو حزب الله وحركة أمل للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.



وتم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالرد على مصادر إطلاق النيران، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.