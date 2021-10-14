قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن حريق بلازا الجونة كان بسيطًا، موضحًا أنه ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى احتراق الخشب والموكيت، وهو ما أدى إلى انتشاره بمنتهى السرعة وتصاعد الدخان بصورة كثيفة.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المحافظة دفعت بسيارات الحماية المدنية بسرعة إلى موقع الحريق، مؤكدًا السيطرة على الموقف فيما لا يزيد عن 30 دقيقة.

ونوه إلى أن الحادث أدى إلى إصابة نحو 11 شخصًا باختناقات وإصابة شخص واحد بإصابات طفيفة في اليد، متابعًا: «الكل في حالة جيدة، وخرجوا من المستشفى بالتواصل مع القائمين ومنظمي المهرجان».

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن مدير الأمن تواجد بنفسه في موقع الحادث، لافتًا إلى أنه يتواصل مع المنظمين لإعادة كل شيء إلى أصله، والتأكد من السيطرة على الأوضاع بالكامل.

ونفى وجود تأثير للحريق على حفل الافتتاح غدًا، متابعًا: «العملية تسير بانتظام شديد والمهرجان دفع بعدد كبير من العمال التابعين لهم، مع غدا صباحا سيتم الانتهاء من مناطق التلفيات، وأنجزوا نسبة تفوق 70% من الأضرار».

وأوضح أن مهرجان الجونة له مكانة على أجندة مهرجانات السينما العالمية، قائلًا إن إقامته تبعث بمجموعة من الرسائل أبرزها تمكن مصر بمجهودات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من عبور أزمة كورونا بكفاءة ونجاح، على الرغم من المعاناة التي يشهدها العالم على مدار عامين ماضيين بسبب الجائحة.

وذكر أن «الرسالة الأخرى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال السياح من مختلف الفئات، وأنها بلد الأمن والأمان والاستقرار»، مضيفًا أن المحافظة على تعاون كامل مع الجهات التنظيمية للمهرجان ونواحي التأمين وخلافه لأنها مهتمة بنجاحه.

وتستقبل مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، أعمال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر أن يُقام حفل الافتتاح غدا الخميس 14 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 أكتوبر.