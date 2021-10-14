 التضخم في سلوفاكيا يسجل أعلى مستوى منذ 10 أعوام خلال سبتمبر - بوابة الشروق
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التضخم في سلوفاكيا يسجل أعلى مستوى منذ 10 أعوام خلال سبتمبر

براغ - د ب أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:17 ص

تسارع التضخم في سلوفاكيا إلى 4.6% في سبتمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات أن أسعار المستهلك في سلوفاكيا ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل ارتفاع بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أغسطس.

وجاء هذا مدفوعا بارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق والمواصلات والمشروبات الكحولية والتبغ.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في أغسطس.

كما ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 4.9% في سبتمبر على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% على أساس شهري.

ويعكس ارتفاع التضخم الاتجاه الذي شهدته المنطقة في سبتمبر.

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