التضخم في سلوفاكيا يسجل أعلى مستوى منذ 10 أعوام خلال سبتمبر

تسارع التضخم في سلوفاكيا إلى 4.6% في سبتمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات أن أسعار المستهلك في سلوفاكيا ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل ارتفاع بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أغسطس.

وجاء هذا مدفوعا بارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق والمواصلات والمشروبات الكحولية والتبغ.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري في سبتمبر مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% في أغسطس.

كما ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 4.9% في سبتمبر على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% على أساس شهري.

ويعكس ارتفاع التضخم الاتجاه الذي شهدته المنطقة في سبتمبر.