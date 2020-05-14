ضبط 18 طن دقيق فاخر وملح وأعلاف مجهولة المصدر في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 18 طن دقيق فاخر وملح وأعلاف، مجهولة المصدر والبيانات، داخل مخزن دقيق ومحل لبيع الأعلاف ومصنع لإنتاج الرنجة بمركزى طنطا وكفرالزيات.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، يتضمن أنه بالاشتراك مع إدارتي تموين طنطا وكفرالزيات، تم ضبط مصنع أسماك مدخنة "رنجة" بدون ترخيص بدائرة مركز طنطا، وبداخله 4 أطنان ملح مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها.

كما تم ضبط محل بيع أعلاف بدائرة مركز كفر الزيات بداخله نحو 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر والبيانات على غير الحقيقة وبعضهم بدون تاريخ إنتاج، وكذا ضبط مخزن دقيق فاخر غير مرخص بكفر الزيات، وبداخله 10 أطنان دقيق فاخر 72% مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.