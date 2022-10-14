كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا قصير المدى نحو بحر اليابان، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة في سول.



وذكرت الوكالة أن إطلاق الصاروخ صاحبه إطلاق نحو 170 قذيفة مدفعية من قبل الجيش الكوري الشمالي في مناطق بحرية عازلة.



وذكرت يونهاب أن كوريا الشمالية أطلقت لاحقا 200 قذيفة أخرى باتجاه بحر اليابان وحوالي 80 قذيفة في البحر الأصفر إلى الغرب.



وقالت هيئة الأركان المشتركة: "مثل هذه الاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية هي أعمال تقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في المجتمع الدولي، ونحذر الشمال بشدة ليتوقف عنها على الفور".



وأضافت: "يقوم جيشنا بتتبع ومراقبة التحركات ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، ويعزز وضع الاستعداد لمواجهة أي طوارئ محتملة... فيما يتعلق بهذا، نحذر (الشمال) بشدة ونحثه بقوة على وقفها (الاستفزازات) فورا".



وفي وقت مبكر من الصباح، حلقت نحو 10 طائرات كورية شمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، مما دفع سول إلى إطلاق طائرات حربية سريعا.



ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا القول إنه يعتدق أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وأضاف الوزير: "هذا غير مقبول على الإطلاق".