قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، فضلاً عن أزمة المياه في القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.

ولفت إلى أن الحروب لها قواعد يجب احترامها، مؤكداً أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب حماية المدنيين.

ودعا إلى حماية المدنيين، مشدداً على أن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار، أمر خطير للغاية.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 شهيدا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.