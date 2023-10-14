المغرب تتعادل مع كوت ديفوار وديا

تعادل منتخب المغرب مع منتخب كوت ديفوار 1 /1، اليوم السبت، في مباراة ودية دولية.

ويستعد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد المنتخب الإيفواري في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الجابون وكينيا وجامبيا وبوروندي وجزر سيشل، فيما يلعب المنتخب المغرب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات زامبيا والكونغو برازفيل وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

كما يستعد المنتخب الإيفواري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده في يناير المقبل، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية.

على الجانب الأخر، يتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق سيباستيان هالر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك أيوب الكعبي التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 81.