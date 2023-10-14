قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لم يتمكن حتى الآن من تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله، اليوم السبت، إن الجيش لم يستطع حتى الآن تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين، مضيفا أنه لم يتم إنقاذ أي أسير منهم.

وكان سلطات الاحتلال أعلنت أمس الجمعة، أن جيشها نفذت عمليات توغل محدودة وسريعة في غزة للبحث عن الأسرى لدى حماس، مشيرة إلى أن عدد الأسرى بأيدي الحركة يبلغ 120 أسيرا على الأقل.

وبحسب الرواية الإسرائيلية المزعومة، فإن جيش الاحتلال تحدث عن أنه جمع معلومات مفيدة في هذا الإطار، بيد أنه حسم الجدل صبيحة السبت، وأكّد أنه لم يتمكن حتى الآن من تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الجمعة، مقتل عدد من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة.

وقال الحركة، عبر جناحها العسكري (كتائب القسام) إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

والاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام أن القصف الإسرائيلي ليلة الأحد وصباح الاثنين، على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 4 من الأسرى بالإضافة إلى استشهاد آسريهم من مقاتلي الكتائب.