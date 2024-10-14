جيش الاحتلال: رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وجرى اعتراضها

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

وأضاف في تحديث صدر مساء الاثنين، أنه رصد ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، زاعمًا أنه تم اعتراضها جميعها.

وأشار إلى أنه هاجم منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير.

في سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب.

وأضافت الإذاعة أن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.

وكان جيش الاحتلال، قد أكد أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب مساء اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقع في إسرائيل.