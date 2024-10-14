والدة سائق الميكروباص المتهم في حادث معدية منشأة القناطر: ابني مش مهمل وكان بيدافع عن الفتيات

نظرت محكمة جنح إمبابة، أولى جلسات مُحاكمة 5 متهمين بالتسبب في غرق 16 فتاة وسيدة في مياه الرياح البحيري بمركز منشأة القناطر، وأجلت المحكمة الجلسة لـ 21 أكتوبر المقبل؛ لسماع المرافعة.

وبعد انتهاء أولى جلسات محاكمة المتهمين جلست والدة سائق الميكروباص المتهم في الحادث أمام المحكمة، وقالت إن ابنها المتهم كان يدافع عن إحدى الفتيات من تعدي أحد الأشخاص الذين تواجدوا أعلى المعدية.

وأضافت لـ"الشروق" أن ابنها عقب وقوع الميكروباص في المياه حاول إنقاذ الفتيات بالرغم من وجود إعاقة في قدميه متابعة: ابني مش مهمل، عنده 23 سنة لسه في بداية حياته وبيجري على أكل عيشه بعد تخرجه من أحد المعاهد، وهو ضحية".

وعن زيادة عدد الفتيات المتواجدات داخل سيارة الميكروباص التي يقودها ابنها والتي شهدت الحادث.. قالت إن ابنها المتهم لا دخل له في العدد وأن هذا يرجع إلى المسئولين عن توزيع الفتيات على المزراع للعمل بها.

وذكرت الأم إنها قدمت واجب العزاء لأسر الضحايا فور وقوع الحادث، "أنا موجوعة أكتر منهم هما ضحايا وابني ضحية"، متابعة أن ابنها خلال الجلسة تحدث معها قائلا.. "أنا ذنبي إيه يا أمي دا أنا حاولت أنقذهم".

وفي 21 مايو الماضي تلقت النيابة العامة إخطارًا بسقوط ميكروباص، على متنه 25 سيدة وفتاة، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب في منشأة القناطر، وبانتقال النيابة لمكان وقوع الحادث، تبين غرق 16 فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- ونجاة 9 فتيات بينهن مصابتين.

وكشفت التحقيقات أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، فيما كان الميكروباص أعلى المعدية وسقط في المياه.

وتبين أن سائق الميكروباص نزل تاركًا مقعده وتقاعس عن استخدام المكابح، في حين لم يُغلق المسئول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله من على سطحها، مما أسفر عن سقوط الميكروباص في المياه.

كما أوضحت التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ في أغسطس 2022.