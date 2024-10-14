متحدث مستشفى شهداء الأقصى بغزة: المصابون في عداد الموتى بسبب جرائم الاحتلال

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة الدكتور خليل الدكران، إنّ جيش الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمر في الإجرام والاعتداء على المنظومة الصحية بالقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الاحتلال يستهدف منذ بداية العدوان، الطواقم الصحية والمستشفيات.

وأشار إلى أن الاحتلال أخرج 23 مستشفى عن الخدمة الصحية، فيما يعمل حاليًّا على محاصرة مستشفيات شمال القطاع، موضحًا أن الاحتلال يعمل على منع وصول الأدوية والمستلزمات الصحية والوقود للمستشفيات.

وشدد على أن مسلسل المجازر لا يزال مستمرًا لا سيما في شمال قطاع غزة، مؤكدا أنّ الاحتلال يحكم بالإعدام على المصابين جراء الاستهداف المتكرر للمستشفيات.

وحذّر من أن عدم وجود مستشفيات يعني أن جميع المصابين سيكونوا في حكم الموتى، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف أمس ساحة مستشفى شهداء الأقصى حيث قصف خيام النازحين ما أدى لسقوط خمسة شهداء و40 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أكدت استمرار واشتداد الحصار على مستشفيات ومحافظة شمال غزة لليوم العاشر على التوالي.

ووجدت الصحة، مناشدة عاجلة من بضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام الى المرضى والطواقم الصحية المحاصرة في مستشفيات شمال غزة، وتوفير الحماية لهم.