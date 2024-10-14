وزير إسرائيلي يصف اليونيفيل بـ عديمة الفائدة

اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بأنها عديمة الفائدة ولم توفر الحماية للمواطنين الإسرائيليين من هجمات جماعة حزب الله اللبنانية، داعيًا إياها إلى سحب قواتها وسط تصاعد القتال.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ستبذل إسرائيل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها، وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة فيتعين عليها على الأقل ألا تتدخل وتنقل أفرادها من مناطق القتال»، وفقًا لما أوردته قناة «سكاي نيوز عربية».

من جهته، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، الاثنين، إن هجمات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) غير مقبولة وتنتهك قواعد الأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات صحفية قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «إنها تتعارض مع ما نتوقعه من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، التي هي في نهاية المطاف منظمة تحمي السلام العالمي».

وأضاف أن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل.

بدوره، ندد مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالهجمات الإسرائيلية «غير المقبولة إطلاقا» على مواقع قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وأصيب 5 من عناصر اليونيفيل بجروح في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة في إطار العملية البرية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله.

واتّهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة التي تضم حوالى 9500 جندي من مختلف الجنسيات الجيش الإسرائيلي بـ«تعمّد» إطلاق النار على مواقعها.

وقالت الأمم المتحدة إن دبابتين إسرائيليتين اقتحمتا مقر اليونيفيل، الأحد، في أحدث اتهام لإسرائيل بارتكاب انتهاكات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ونفت إسرائيل رواية الأمم المتحدة، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوات حفظ السلام إلى الانسحاب، زاعمًا أنها توفر «درعا بشريا» لحزب الله.