ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة العملاقة Norwegian Viva للمرة الثالثة على متنها 14 ألف راكب

استقبل ميناء الإسكندرية صباح اليوم الأحد السفينة السياحية العملاقة Norwegian Viva، قادمة من ميناء ليماسول القبرصي، وعلى متنها 4674 راكبًا، بينهم 3203 سائحين، في ثالث زيارة لها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

رست السفينة على أرصفة محطة الركاب البحرية، تحت إشراف اللواء بحري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن المقرر أن تغادر مساء الإثنين 14 أكتوبر متجهة إلى ميناء هيراكليون باليونان، عبر الوكيل الملاحي "شركة دومينيون للتوكيلات الملاحية".

وبوصول هذه الرحلة، ارتفع إجمالي الركاب الذين استقبلهم الميناء على متن السفينة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى نحو 13,898 راكبًا، بعد رحلتين سابقتين بتاريخ 23 سبتمبر و1 أكتوبر 2025.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وممثلين عن وزارات النقل والسياحة والداخلية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية.

واتخذت الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ لحظة دخولها الميناء وحتى رسوها، باستخدام القاطرات ولنشات الإرشاد، وبمتابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.

كما جرى إنهاء إجراءات وصول الركاب بسهولة وسرعة، ليبدأ السائحون جولتهم السياحية في الإسكندرية لزيارة أبرز معالمها التاريخية والثقافية، وسط ترحيب واسع من مسؤولي الميناء الذين قدموا لهم هدايا تذكارية، تعزيزًا لصورة السياحة المصرية، وتشجيعًا لحركة الرحلات البحرية القادمة إلى الموانئ المصرية.