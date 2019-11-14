القضاء العراقي يفرج عن 1648 متظاهرا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس إطلاق سراح 1648عراقيا اعتقلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في العراق لثبوت عدم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة.

وقالت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى ، إن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 متظاهرا ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة.

وكان اثنان من الناشطين العراقيين قد أطلق سراحهما الليلة الماضية بعد احتجاز دام أكثر من أسبوع وهما الناشطة صبا المهداوي وعلي هاشم.

وعلى الصعيد نفسه، أفاد متظاهرون اليوم بأن متظاهرا قتل خلال إصابته بطلق قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أبلغت البرلمان العراقي أمس الأربعاء بقولها :"لقد دفع العراقيون ثمناً لا يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم مسموعة فمنذ بداية المظاهرات في الأول من أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 319 شخصا وأصيب حوالي 15000 شخص من المتظاهرين السلميين وأفراد قوات الأمن".