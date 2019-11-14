ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 34

قتل ثمانية فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم الخميس في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة، في بيان، إن مسعفين انتشلوا جثتي طفلين من تحت ركام منزل جرى استهدافه في وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية، فيما أصيب 11 آخرون بجروح.

وأضافت الوزارة أن ثمانية أشخاص قتلوا فجر اليوم وأصيب العشرات في سلسلة هجمات إسرائيلية.

وبذلك ارتفع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 34، بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، منذ فجر الثلاثاء، فيما أصيب نحو 110 آخرين بينهم 46 طفلا و20 سيدة.

وبدأت جولة التوتر الحالية باغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر الثلاثاء، وهو ما تبعه رد من الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل.

ولم تتبن حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، أي عمليات إطلاق قذائف ضد إسرائيل خلال جولة التوتر الحالية، لكن جناحها العسكري كتائب القسام أعلن أنه في تنسيق مستمر مع باقي الفصائل المسلحة.