دبلوماسي يعلن عدم اتمام مبادلة متشددين بأمريكي وأسترالي بين حكومة أفغانستان وطالبان

قال دبلوماسي ومسؤول أفغاني سابق يوم الأربعاء إن التبادل المقرر لاثنين من كبار قادة حركة طالبان وزعيم بجماعة حقاني مقابل إطلاق سراح أستاذ جامعي أمريكي وآخر استرالي خطفتها الحركة عام 2016 لم يحدث.

وأحجم الدبلوماسي الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته عن إعطاء أي تفاصيل بشأن السبب في عدم اتمام صفقة التبادل التي أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الثلاثاء.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق كما لم يصدر أي رد من السفارة الأفغانية في واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية ”نأمل أن تفرج طالبان على الفور عن الرهينتين“.

وأضاف أن أستراليا تقدر قلق الرئيس الأفغاني على الرهينتين وهما المواطن الأسترالي تيموثي ويكس والمواطن الأمريكي كيفن كينج الأستاذان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان واللذان خطفتها طالبان في أغسطس آب 2016.

وأدى قرار الحكومة الأفغانية الإفراج عن أنس حقاني واثنين من قادة حركة طالبان هما حجي مالي خان وحافظ عبد الرشيد إلى انعاش آمال في إجراء محادثات مباشرة مع طالبان التي ترفض الدخول في حوار مع ما تصفه بنظام ”دمية“ غير شرعي في كابول. وكان قد جرى اعتقال الثلاثة في عام 2014.