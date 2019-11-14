حركة الجهاد الفلسطيني: نطالب إسرائيل بوقف الاغتيالات وقتل المتظاهرين على حدود غزة

وصل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد نخالة، إلى القاهرة لبحث الهدنة في غزة.

ونقلت «حركة الجهاد الفلسطينية» لإسرائيل عبر مصر شروطها للتهدئة في غزة، حيث طالبت إسرائيل بوقف الاغتيالات وقتل المتظاهرين على حدود غزة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ممتلكات مدنية وشقق سكنية ومواقع أخرى في عدد من المناطق بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24 منذ أول أمس الثلاثاء بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع.