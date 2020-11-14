 ترامب: أنتجنا لقاحا رائعا وآمنا لفيروس كورونا قبل الموعد المحدد بكثير - بوابة الشروق
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ترامب: أنتجنا لقاحا رائعا وآمنا لفيروس كورونا قبل الموعد المحدد بكثير

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:10 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:10 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إدارته أنتجت لقاحًا رائعًا وآمنًا لفيروس كورونا قبل الموعد المحدد بكثير»، لافتًا إلى أن أي إدارة أخرى كانت لتستغرق نحو خمس سنوات قبل الإنتاج.

وأضاف ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن «حاكم ولاية نيويورك أعلن تأخير استخدام لقاح كورونا رغم أن الولايات الأخرى تريده الآن».

وتابع: «لا يمكننا إضاعة الوقت ونستطيع فقط إعطاء الولايات التي ستستخدم اللقاح فورًا، رغم تأخير نيويورك، العديد من الأرواح سيتم إنقاذها ولكننا مستعدون عندما يكونوا كذلك. تقفوا عن اللعب بالسياسات».

 


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