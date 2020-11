ترامب: أنتجنا لقاحا رائعا وآمنا لفيروس كورونا قبل الموعد المحدد بكثير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إدارته أنتجت لقاحًا رائعًا وآمنًا لفيروس كورونا قبل الموعد المحدد بكثير»، لافتًا إلى أن أي إدارة أخرى كانت لتستغرق نحو خمس سنوات قبل الإنتاج.

وأضاف ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن «حاكم ولاية نيويورك أعلن تأخير استخدام لقاح كورونا رغم أن الولايات الأخرى تريده الآن».

وتابع: «لا يمكننا إضاعة الوقت ونستطيع فقط إعطاء الولايات التي ستستخدم اللقاح فورًا، رغم تأخير نيويورك، العديد من الأرواح سيتم إنقاذها ولكننا مستعدون عندما يكونوا كذلك. تقفوا عن اللعب بالسياسات».

I LOVE NEW YORK! As everyone knows, the Trump Administration has produced a great and safe VACCINE far ahead of schedule. Another Administration would have taken five years. The problem is, @NYGovCuomo said that he will delay using it, and other states WANT IT NOW...