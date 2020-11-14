وكالة الفضاء الأمريكية تؤجل إطلاق سفينة كرو دراجون الثانية

أرجأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الإطلاق الثاني لمركبة الفضاء المأهولة "كرو دراجون"، التي صنعتها شركة الفضاء الخاصة (سبيس إكس).

وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، جيم بريدنشتاين، عبر موقع تويتر، إن مركبة الفضاء التي تحمل أربعة رواد إلى محطة الفضاء الدولية، ستنطلق إلى المحطة في وقت مبكر من صباح الاثنين المقبل، بدلًا من ليلة الأحد.

وأشار بريدنشتاين إلى أن السبب في التأجيل هو هبوب رياح قوية للغاية.

ومن المقرر أن تقلع المركبة "كرو دراجون" من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، بمساعدة صاروخ "فالكون 9"؛ لتلتحم بمحطة الفضاء بمحطة الفضاء الدولية بعد عدة ساعات.

ويوجد على متن المحطة حاليًا رائدة الفضاء الأمريكية كيت روبينز وزميلاها الروسيان سيرجي ريشيكوف وسيرجي كود-سويرتشكو.

ويعد الطاقم المنطلق إلى الفضاء "كرو 1" هو أول طاقم يتوجه رسميًا من "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية، بعد نجاح اختبار مأهول للسفينة في الربيع الماضي.