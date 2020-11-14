مسؤولون صينيون يعثرون على مزيد من آثار لكورونا في لحم بقري مستورد

أعلن مسؤولو جمارك صينيون اليوم السبت وقف استيراد اللحم البقري من شركة أرجنتينية، بعد العثور على عبوتين للحم البقري المجمد، تحتويات على آثار لفيروس كورونا.

تأتي تلك الأنباء بعد يوم من عثور السلطات الصحية في مدينة ووهان أيضا على آثار لفيروس كورونا على لحم بقري مجمد مستورد من البرازيل، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية صينية.

وتردد أن اللحم البقري البرازيلي وصل إلى الصين في منتصف آب/أغسطس الماضي وظل في تخزين بارد منذ ذلك الحين، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". ومنذ العثور على ذلك، تتخذ السلطات الصحية إجراءات لتعقب عبوات أخرى في نفس الشحنة وتجري المزيد من الاختبارات.

وقال وو تشونيو، من مركز السيطرة على الأمراض الصيني هذا الأسبوع إن فيروسات ، على عكس البكتيريا والطفيليات، يمكن أن تعيش في جو بارد وحتى في ظروف التجميد، طبقا لموقع "يونايتيد ديلي نيوز" الإخباري التايواني.

ومنذ حزيران/يونيو الماضي، تم العثور على آثار لفيروس كورونا في طعام مجمد في عشرة أقاليم صينية مختلفة، طبقا للموقع الإخباري.

وكانت الصين قد أوقفت بشكل كبير عمليات الانتقال المحلية لفيروس كورونا، الذي تفشى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، بعد حملة ناجحة شهدت فرض السلطات إغلاقا قيد تحركات عشرات الملايين من الأشخاص.

غير أن حالات تفش صغيرة تظهر من حين لآخر حيث مازالت الصين تشهد حالات واردة من الخارج.