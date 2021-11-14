منطقة أوروميا الإثيوبية تفرض حظرا للتجوال بسبب صراع تيجراي

فرضت منطقة "أوروميا" الإثيوبية، التي تحيط بالعاصمة، أديس أبابا، حظر التجوال الليلي، وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وقوات من منطقة "تيجراي" الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال أدوجنا أحمد، رئيس مكتب النائب العام، في منطقة "أوروميا" هاتفيا، اليوم الأحد إنه طلب من السكان، البقاء في المنزل، وأغلقت المنشآت أبوابها، بين الساعة الثامنة مساء والخامسة والنصف صباحا.

وتلك الخطوة هي الأحدث، في حرب مستمرة منذ عام، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف الآخرين ودفعت الأمم المتحدة للتحذير من أن أكثر من 400 ألف شخص، معرضون لخطر المجاعة.

وبات مسلحو تيجراي، على مسافة حوالي 200 ميل من أديس أبابا.