المجموعة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران تدخل حيز التنفيذ

دخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة، حيز التنفيذ اليوم الإثنين، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نقف بجانب الشعب الإيراني ونؤيد حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

وأوضح بيان صحفي أن القرار يستهدف 29 شخصا وثلاثة كيانات في ضوء دورهم في وفاة مهسا أميني والرد العنيف على المظاهرات الأخيرة في إيران.

وجاء في البيان أن من بين الأشخاص الذي شملتهم العقوبات أربعة أفراد من القوة التي اعتقلت مهسا أميني بشكل تعسفي، وأعضاء في قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وقائد القوات البرية بالجيش الإيراني.

كما تقرر حظر سفر وزير الداخلية أحمد وحيدي وأعضاء بارزين في قوة الباسيج شبه العسكرية إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول يمتلكونها في الاتحاد الأوروبي.