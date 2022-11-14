تراجعت أسعار الذهب، 4 جنيهات أخرى بأسواق الصاغة المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، لينخفض سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر من 1259 جنيها في بداية التعاملات، إلى 1255 جنيها، وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت أسعار الذهب كانت قد تراجعت 13 جنيها في بداية التعاملات ليصل إجمالي الهبوط إلى 17 جنيها.

وبحسب الشعبة، هبط سعر جرام عيار 24 مسجلا 1434 جنيها، مقارنة بـ 1439 جنيها، كما تراجع سعر جرام عيار 18 مسجلا 1075 جنيها، مقارنة بـ 1079 جنيها، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 32 جنيها أخرى، ليسجل 10040 جنيها، بدون احتساب المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الاثنين، أولى تداولات الأسبوع، بعد أن كانت حققت أكبر مكسب أسبوعي منذ عامين ونصف خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبط السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.93% مسجلا 1754 دولارا للأوقية، بعدما كان أغلق الأسبوع الماضي على 1772 دولارا للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.61% مسجلة 1758 دولارا للأوقية.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر عالميا بعد تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي أمس الأحد، فقد أشاروا إلى أنه بالرغم من أن البنك قد يفكر في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشهر ديسمبر، إلا أنه لا يجب اعتبار ذلك تخفيفا لقوة معركة الفيدرالي الأمريكي ضد التضخم.

وأدت تلك التصريحات إلى تعاف واضح بمؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى) حيث ارتفع اليوم بنسبة 0.55% مسجلا 106.87 نقطة.

والعلاقة غالبا ماتكون عكسية بين أسعار الذهب ومؤشر الدولار، حيث إن المعدن الأصفر الذي لا يدر أي فائدة يفقد جاذبيته عند المستثمرين عندما يرتفع الدولار وتزيد عوائد سندات الخزانة الأمريكة.