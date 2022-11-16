بايدن: المباحثات مع الرئيس الصيني «صريحة وصادقة»

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن المباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين بأنها "صريحة وصادقة"، مشيرا إلى أنهما أكدا اعتقادهما المشترك بأن التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال بايدن - خلال مؤتمر صحفي عقده في جزيرة بالي الإندونيسية بعد مباحثاته مع نظيره الصيني، اليوم الاثنين - "إن سياسة الصين الواحدة لم تتغير، ونعارض التغيرات أحادية الجانب للوضع القائم من أي من الطرفين".. وشدد، في الوقت نفسه، على التزامه بالحفاظ على الاستقرار والسلام في مضيق تايوان.

وأضاف: "لا نسعى للصراع، ولكن نسعى لإدارة المنافسة بشكل مسؤول"، لافتا إلى أنه يرغب في التأكد من أن كل دولة تلتزم بقواعد القانون.

وأشار بايدن إلى أنه والرئيس الصيني أوضحا أنه يتعين على بلديهما أن يتمكنا من العمل معا حيث أمكن ذلك، لحل التحديات العالمية التي تتطلب أن تقوم كل دولة بدورها، وطلب أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى الصين لمتابعة المحادثات ومواصلة الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين.