الدفاع المدني في غزة: نصف سياراتنا خرجت عن الخدمة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية

قصف على غزة- د ب أ

قال محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمهم تواجه عجزا من التعامل مع عمليات الاستهداف الإسرائيلية منذ قطع الاتصالات في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أنّ التوغل الإسرائيلي البري يمثّل أحد العوائق أمام عمل رجال الدفاع المدني، موضحا أنّ جيش الاحتلال يعتبر مناطق وجود آلياته ودباباته وقواته هي مناطق عسكرية لا يسمح بالتواجد فيها.

وأوضح أن الإشكالية الأكبر حاليا يتمثل في الوقود، حيث يواجهون صعوبة في توفيره لسيارات الدفاع المدني، ذاكرا أنهم اعتمدوا في الفترة الماضية على كميات من الوقود تبرع بها مواطنون.

وأكّد أن الدفاع المدني يعاني عجزا في نصف سياراته بعدما خرجت من الخدمة بشكل كامل نتيجة استهدافات إسرائيلية سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لا يمكنها التحرك في مناطق توغل قوات الاحتلال، موضحا أنّ قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يتحرك في هذه المناطق.

ولفت إلى أنّ سيدة كانت مصابة في منطقة شارع الجلاء (شمالي غزة)، موضحا أن الطواقم تحركت لمحاولة إنقاذها لكن قوات الاحتلال أطلقت صوبها عددا من القذائف، في رسالة تحذير بعدم الاقتراب.